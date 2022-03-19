Зеленский встретился с бойцами КОРДа (видео)

Президент поблагодарил бойцов за службу и вручил медали "Защитнику Отчизны".

Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами КОРДа, которым вручил государственные награды.

"Бойцы КОРДа работают над обнаружением диверсионно-разведывательных групп, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, приобщаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам", написал он на странице Facebook.

Ранее Зеленский посетил защитников Киева на блокпостах и был поражен их мужеством. Президент убежден, что украинцы победят хотя бы благодаря тому, что умеют сплачиваться и помнить о своих людях — "по духу, по сердцу, по искренности".

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