Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу (відео)

Президент подякував бійцям за службу та вручив медалі "Захиснику Вітчизни".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями КОРДу, яким вручив державні нагороди.

"Бійці КОРДу працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам", написав він на сторінці Facebook.

Раніше Зеленський відвідав захисників Києва на блокпостах і був вражений їхньою мужністю. Президент переконаний, що українці переможуть хоча б завдяки тому, що вміють гуртуватися і пам'ятати про своїх людей — "по духу, по серцю, по щирості".

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