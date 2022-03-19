Катастрофа для российских олигархов: Швейцария запретит вывозить в РФ предметы роскоши

В список примененных санкций будут также добавлены еще 197 физических лиц и девять организаций.

Швейцария запретит экспорт предметов роскоши в Россию, а также введет ограничения на соглашения с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление рейтинговых услуг для российских клиентов или организаций.

Об этом пишет SwissInfo.

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По информации Федерации швейцарской часовой промышленности, Россия является 17-м по величине рынком по стоимости экспорта швейцарских часов, которые принесли 278 млн долларов дохода в 2021 году. Поэтому швейцарское правительство не считает, что этот запрет окажет влияние на швейцарский сектор роскоши, однако некоторые предприятия все же пострадают больше других.

"Запрет на экспорт предметов роскоши затрагивает лишь небольшую часть мирового экспорта Швейцарии этой группы товаров. Однако некоторые компании могут серьезно пострадать", – говорится в официальном пресс-релизе правительства страны.

В список примененных санкций будут также добавлены еще 197 физических лиц и девять организаций. В то же время, точную дату введения швейцарских санкций не называют.

"Соответствующие меры вступят в силу в ближайшие несколько дней после публикации измененного "Положения о мерах в связи с ситуацией в Украине", – говорится в официальном заявлении.

Напомним, ранее Федеральный совет Швейцарии запретил поставлять в Россию товары, касающиеся сфер обороны и безопасности, а также нефтяной, авиационной и космической отраслей.

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