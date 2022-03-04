Швейцария начала поставлять в Украину гуманитарную помощь

Первая партия грузов – товары первой необходимости.

Швейцария уже начала поставлять в Украину гуманитарную помощь.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

В общем, Швейцарская Конфедерация сначала отправила в Украину товары первой необходимости, которые могут понадобиться мирным жителям, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

"Швейцарская поддержка украинского народа уже в пути. Посольство Швейцарии и дальше будет поддерживать Украину, а также совместные проекты из Минветеранов. Мы не оставим украинский народ один на один в такое ужасное для страны время", – говорится в сообщении посольства.

В общем, Министерство по делам ветеранов и дальше будет просить партнеров присылать гуманитарную помощь для тех областей, которые больше всего пострадали от враждебных действий российских оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: