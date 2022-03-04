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Швейцария начала поставлять в Украину гуманитарную помощь

Швейцария начала поставлять в Украину гуманитарную помощь

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Швейцария начала поставлять в Украину гуманитарную помощь

Швейцария начала оказывать Украине гуманитарную помощь / mva.gov.ua

Первая партия грузов – товары первой необходимости.

Швейцария уже начала поставлять в Украину гуманитарную помощь.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

В общем, Швейцарская Конфедерация сначала отправила в Украину товары первой необходимости, которые могут понадобиться мирным жителям, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

"Швейцарская поддержка украинского народа уже в пути. Посольство Швейцарии и дальше будет поддерживать Украину, а также совместные проекты из Минветеранов. Мы не оставим украинский народ один на один в такое ужасное для страны время", – говорится в сообщении посольства.

В общем, Министерство по делам ветеранов и дальше будет просить партнеров присылать гуманитарную помощь для тех областей, которые больше всего пострадали от враждебных действий российских оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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