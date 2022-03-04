Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси

Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси

Компания сосредоточит теперь свою роботу на Украине и предоставит гуманитарную помощь.

Американская транснациональная компания Cisco, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, стала одной из крупных компаний, которые остановили работу в России и Белоруси, пишет MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам.

В компании заявили, что сосредоточатся на поддержке сотрудников, клиентов и партнеров с Украины. Производитель также предоставит гуманитарную помощь и усилит меры по защите украинских организаций от киберугроз.

Напомним, что после начала Россией войны на территории Украины, свою деятельность в этой стране приостановили многие международные компании, среди которых IKEA, Volkswagen Group, Hermès, Apple и многие другие известные бренды.