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Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси 

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Cisco приостановил все бизнес-операции в России и Беларуси 

Cisco Systems / Associated Press

Компания сосредоточит теперь свою роботу на Украине и предоставит гуманитарную помощь. 

Американская транснациональная компания Cisco, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, стала одной из крупных компаний, которые остановили работу в России и Белоруси, пишет MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам. 

В компании заявили, что сосредоточатся на поддержке сотрудников, клиентов и партнеров с Украины. Производитель также предоставит гуманитарную помощь и усилит меры по защите украинских организаций от киберугроз. 

Напомним, что после начала Россией войны на территории Украины, свою деятельность в этой стране приостановили многие международные компании, среди которых IKEA, Volkswagen Group, Hermès, Apple и многие другие известные бренды.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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