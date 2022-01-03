Специалисты прогнозируют обвал цен на подержанные автомобили

Подобные машины могут подешеветь на 20–30%.

Рынок цен на подержанные автомобили и в 2022 году может серьезно снизиться.

К такому выводу пришли аналитики международной компании KPMG из Нидерландов.

Как известно, одним из наиболее заметных последствий пандемии стал рост цен на подержанные автомобили. В 2021 году некоторые подержанные автомобили продавались по значительно завышенной цене.

Специалисты KPMG International, одной из крупнейших аудиторских компаний, отмечают в своем отчете, что хотя колебания цен на подержанные автомобили являются обычным явлением, "данные за десятилетия не показывают ничего похожего на 2021 год". В отчете утверждается, что в ноябре этого года цены на указанные автомобили выросли на 44% по сравнению с ноябрем 2020 года.

По мнению аналитиков, по мере стабилизации ситуации со снабжением электронных компонентов и удовлетворения отложенного из-за пандемии спроса, отрасль выйдет на показатели доковидного периода, что приведет также к изменениям на рынке подержанных авто. В результате ожидается резкое падение цен на такие автомобили на 20-30%.

"Вопрос заключается не только в том, когда будет достаточно предложения для удовлетворения нормального спроса, но и в том, когда предложение будет догонять кумулятивный дефицит, который продолжает накапливаться. И тогда возникает вопрос о спросе: сколько клиентов, какие не совершили покупку просто из-за дефицита, все еще будут на рынке?", — говорится в исследовании.

Другие переменные также будут играть роль, например, экономика по-прежнему будет быстро расти, когда автопроизводители возобновят производство. Если им удастся вернуться к выпуску на полную мощность только для того, чтобы обнаружить, что спрос снизился, это может привести к излишку автомобилей.

Действительно, ситуация сложная, и всем заинтересованным сторонам придется готовиться к неопределенному будущему. Дилерам, получившим высокую прибыль, все равно придется с нетерпением ждать появления электромобилей в будущем, прямых покупок и снижения маржи.

В KPMG видит несколько возможных сценариев, в которых инфляция, процентные ставки и экономика будут играть большую роль в том, как все будет развиваться. Одно можно сказать почти наверняка: как только автопроизводители смогут возобновить производство, цены на подержанные автомобили снизятся. Вопрос только в том, как быстро.

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