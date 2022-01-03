Звезда "Ромы" попал в ДТП по пути на тренировку

Абрахаму удалось избежать серьезной аварии.

Нападающий сборной Англии и "Ромы" Темми Абрахам попал в автокатастрофу.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

24-летний англичанин на своем Porsche Cayenne отправлялся на тренировку римской команды и врезался в другой автомобиль. Абрахам проверил состояние водителя, никто не пострадал. Во вмешательство полиции также не было нужды, поэтому футболист отправился на тренировку.

Абрахам перешел в "Рому" в августе 2021 года из "Челси", сумма трансфера составила около 40 млн евро.

В текущем сезоне Абрахам провел 25 матчей за Рому во всех турнирах, в которых забил 12 голов и выполнил три голевых передачи.

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