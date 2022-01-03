Зірка "Роми" потрапив у ДТП на шляху на тренування

Абрахаму вдалося уникнути серйозної аварії.

Нападник збірної Англії та "Роми" Теммі Абрахам потрапив до автокатастрофи.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

24-річний англієць на своєму Porsche Cayenne вирушав на тренування римської команди та врізався в інший автомобіль. Абрахам перевірив стан водія, ніхто не постраждав. У втручання поліції також не було потреби, тому футболіст вирушив на тренування.

Абрахам перейшов у "Рому" у серпні 2021 року з "Челсі", сума трансферу склала близько 40 млн євро.

У поточному сезоні Абрахам провів 25 матчів за Рому у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та виконав три гольові передачі.

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