Молодые француженки смогут получать бесплатные контрацептивы

Речь идет о барышнях в возрасте от 18 до 25 лет.

Во Франции с 1 января 2022 года женщины в возрасте от 18 до 25 лет бесплатно будут получать средства контрацепции.

Об этом со ссылкой на французское Министерство здравоохранения пишет DW.

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"Система медицинского страхования будет покрывать расходы по контрацепции и связанные с ней процедуры — ежегодную консультацию врача, биологические анализы", — сообщили в ведомстве.

Речь идет о таких средствах контрацепции: таблетки, противозачаточные пластыри, внутриматочные спирали и другие методы, влияющие на стероидные гормоны.

Таким образом, правительство Франции хочет усилить права женщин и преодолеть бедность среди молодежи. Программой смогут воспользоваться до трех миллионов женщин. Ранее противозачаточные препараты могли получить только несовершеннолетние девушки. К слову, в стране провели опрос, показавший, что большинство отказываются от контрацепции по финансовым причинам.

Бельгия, Германия, Нидерланды и Норвегия сделали контрацепцию бесплатной для подростков.

Как сообщалось, в Германии изобрели новый метод контрацепции для мужчин — ванночку для яичек, снижающую активность сперматозоидов с помощью ультразвуковых волн. Выпускница Мюнхенского университета Ребекка Вайс разработала устройство COSO, которое уже называют "будущим мужской контрацепции".

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