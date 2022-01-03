Молоді француженки зможуть отримувати безкоштовні контрацептиви

Йдеться про панянок віком від 18 до 25 років.

У Франції від 1 січня 2022 року жінки віком від 18 до 25 років безкоштовно будуть отримувати засоби контрацепції.

Про це з посиланням на французьке Міністерство охорони здоров'я пише DW.

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"Система медичного страхування покриватиме витрати на контрацепцію та пов’язані з нею процедури - щорічну консультацію лікаря, біологічні аналізи", - повідомили у відомстві.

Йдеться про такі засоби контрацепції: таблетки, протизаплідні пластирі, внутрішньоматкові спіралі та інші методи, які впливають на стероїдні гормони.

Таким чином уряд Франції хоче посилити права жінок та подолати бідність серед молоді. Програмою зможуть скористатися до трьох мільйонів жінок. Раніше протизаплідні препарати могли отримати лише неповнолітні дівчата. До слова, у країні провели опитування, яке показало, що більшість відмовляються від контрацепції через фінансові причини.

До слова, Бельгія, Німеччина, Нідерланди та Норвегія зробили контрацепцію безкоштовною для підлітків.

Як повідомлялося, у Німеччині винайшли новий метод контрацепції для чоловіків — ванночку для яєчок, яка знижує активність сперматозоїдів за допомогою ультразвукових хвиль. Випускниця Мюнхенського університету Ребекка Вайс розробила пристрій COSO, який вже називають "майбутнім чоловічої контрацепції".

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