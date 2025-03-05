Автомобили, выдержавшие испытание временем: самые долговечные модели

В рейтинге представлены как старые модели, так и сравнительно новые поражающие долговечностью машины.

Эксперты составили рейтинг легковушек с самыми зарегистрированными пробегами, доказавшими свою невероятную выносливость.

Об этом сообщило издание Автотема, со ссылкой на Topspeed.

Toyota Avalon (1995-1999 г.в.)

Наибольший пробег: 514 990 км

Toyota Avalon была одним из самых лучших автомобилей своего времени, поражая не только стильным дизайном, но и надежным трехлитровым V6, обеспечивающим прекрасную мощность и комфорт для своего класса.

Toyota Corolla (2007-2013 г.в.)

Наибольший пробег: 668 713 км

Corolla – это компактный седан, известный своей непревзойденной долговечностью, и сумевший достичь более 400 000 миль пробега, став эталоном надежности.

Nissan Altima (1998-2001 г.в.)

Наибольший пробег: 675 924 км

Первая версия Altima уже тогда заработала репутацию долговечной модели, и даже спустя многие годы ее двигатели продолжают служить надежно.

Toyota Camry (1997-2001 г.в.)

Наибольший пробег: 804 672 км

Camry – одна из самых известных среднеразмерных машин, которая благодаря своей выносливости и комфорту заработала доверие владельцев по всему миру.

Toyota Prius (2015–2022 г.в.)

Наибольший пробег: 804 672 км

Несмотря на свою гибридность, Toyota Prius удивила своей надежностью и долговечностью, доказывая, что экологичность может сочетаться с исключительной выносливостью.

Lexus ES (2002–2006 г.в.)

Наибольший пробег: 596 000 миль (959 169 км)

Роскошный седан Lexus ES известен своим комфортом, качеством сборки и долговечностью. Высокий уровень плавности хода и мощный двигатель делают его отличным выбором среди премиальных авто среднего класса.

Lexus CT 200h (2011–2017 г.в.)

Наибольший пробег: 600 000 миль (965 606 км)

Этот гибридный хэтчбек – идеальное сочетание экономичности и долговечности. Используя проверенную трансмиссию от Toyota Prius, Lexus CT 200h демонстрирует отличную выносливость и беспроблемную эксплуатацию.

Honda Civic (2016–2021 г.в.)

Наибольший пробег: 773 493 миль (1 244 816 км)

Один из самых популярных компактных автомобилей, сочетающий доступность, спортивный характер и поразительную надежность. Honda Civic способен выдержать рекордные пробеги без значительных технических проблем.

Hyundai Elantra (2011–2016 г.в.)

Наибольший пробег: 1 000 000 миль (1 609 344 км)

Хотя Elantra часто считалась бюджетным автомобилем, ее надежность подтверждена на практике. Выносливый двигатель и качественная сборка позволили этому авто преодолеть невероятный миллион миль.

Honda Accord (1990–1993 г.в.)

Наибольший пробег: 1 003 440 миль (1 614 880 км)

Accord четвертого поколения стал подлинной легендой долговечности. Даже спустя десятилетия эксплуатации он продолжает оставаться на ходу, доказывая качество японских технологий.

Напомним, эксперты объяснили, когда лучше всего продавать подержанное авто.

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