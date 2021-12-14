Британские специалисты назвали главную проблему электромобилей

Результат может удивить.

Эксперты провели исследование, благодаря которому обнаружили главную проблему электромобилей.

Соответствующий анализ провели специалисты британской компании LV.

Как выяснилось, батарея не является основной проблемой владельцев электромобилей. Оказалось, что только 11% неисправностей связано с разрядкой аккумуляторов, а 37% – вызваны проколом шин или проблемами с колесными дисками.

Анализ аварийных сообщений за последние три года показал, что более трети водителей обращается в службу сервиса повреждения дисков или шины. Это также более чем вдвое чаще, чем у машин с традиционными ДВС, только 16% владельцев которых называют проблемы с колесами или шинами. Проблемы вызваны тем фактом, что электромобили существенно тяжелее своих аналогов с ДВС из-за большой массы аккумуляторов. Кроме того, ситуация усугубляется отсутствием запасного колеса в стандартной комплектации.

На втором месте по количеству отказов – проблемы с запуском машины. На эту проблему приходится около 21% обращений в сервисную службу. Это может произойти по разным причинам, например разряженная батарея, аккумулятор не держит заряд или транспортное средство долго не эксплуатировалось. Особенно часто эта проблема возникает в зимние месяцы, когда машинам нужно немного больше времени на прогревание.

"Наши данные показывают, что запас хода действительно очень редкая причина вызова. Обычно электромобили работают очень хорошо и не подвержены такому количеству проблем, как бензиновые или дизельные модели, но, если у вас есть проблема, она, скорее всего, связана с колесами, шинами или ключом", — отметил директор LV Генри Топхэм.

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