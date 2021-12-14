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Британські фахівці назвали головну проблему електромобілів

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Британські фахівці назвали головну проблему електромобілів

kyivcity.gov.ua

Результат може здивувати.

Експерти провели дослідження, завдяки якому виявили головну проблему електромобілів.

Відповідний аналіз зробили фахівці британської компанії LV.

Як з'ясувалося, батарея не є основною проблемою власників електромобілів. Виявилося, що лише 11% несправностей пов'язані з розрядженням акумуляторів, а 37% – викликані проколом шин або проблемами з колісними дисками.

Аналіз аварійних повідомлень за останні три роки показав, що більш ніж третина водіїв звертається до служби сервісу пошкодження дисків або шини. Це також більш ніж удвічі частіше, ніж у машин із традиційними ДВЗ, лише 16% власників яких називають проблеми з колесами чи шинами. Проблеми викликані тим фактом, що електромобілі істотно важчі за свої аналоги з ДВЗ через велику масу акумуляторів. Крім того, ситуація посилюється відсутністю запасного колеса у стандартній комплектації.

На другому місці за кількістю відмов – проблеми із запуском машини. На цю проблему припадає приблизно 21% звернень до сервісної служби. Це може статися з різних причин, наприклад, розряджена батарея, акумулятор не тримає заряд або транспортний засіб довго не експлуатувався. Особливо часто ця проблема виникає в зимові місяці, коли машинам потрібно трохи більше часу на прогрівання.

"Наші дані показують, що запас ходу насправді дуже рідкісна причина виклику. Зазвичай електромобілі працюють дуже добре і не схильні до такої кількості проблем, як бензинові або дизельні моделі, але, якщо у вас є проблема, вона, найімовірніше, пов'язана з колесами, шинами чи ключем", - зазначив директор LV Генрі Топхем.

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