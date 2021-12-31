Что приобрести вместо подержанного Ford Focus из США на украинском рынке

Неплохих автомобилей в этом ценовом диапазоне много. Поэтому каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Форд Focus – популярный автомобиль на нашем рынке. После того, как их массово начали завозить из США, наши покупатели разбирают их как горячие пирожки. Но это не удивительно, ведь за 10 000 долларов (примерно 270 000 грн) вы получаете автомобиль с двигателем на 2 литра, работающий с автоматической коробкой передач. Также такие машины хорошо оснащены различными опциями.

И если, по каким-то причинам Ford Focus вам не по душе, ТСН. Авто подобрал для вас самые лучшие автомобильные аналоги.

Начнем с настоящего бестселлера – Skoda Октавия . За 8 100 долларов (примерно 218 700 грн) вы можете получить автомобиль 2010 года, с двигателем 1.6 дизель и АКПП. Такой автомобиль очень практичный, имеет неплохой дизайн и очень большой салон с багажником, поэтому для большой семьи – это идеальный вариант. Хотя дизельный двигатель достаточно надежный, вам нужно обязательно проверить состояние турбины и посмотреть не гонит ли масло из под прокладок.

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Следующим к нам пришел – Volkswagen Jetta . За автомобиль 2011 вам придется заплатить 9 000 долларов (примерно 243 000 грн). Здесь вы найдете двигатель на 2.5 литра, с нормальной и надежной АКПП. Также, скорее всего, на авто уже будет установлено ГБО. Комплектации в таких машинах неплохие, так что вам будет из чего выбирать.

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Сейчас за окном началась настоящая зима, и если вы хотите чувствовать себя безопасно на дороге, предлагаем обратить внимание на Jeep Compass 2011 года. Такой автомобиль стоит 9 200 долларов (примерно 248 400 грн). Самое главное преимущество – это система полного привода. Чтобы крутить 4 колеса и тянуть большой кузов, инженеры установили двигатель объемом 2.4 литра, которому помогает обычный вариатор. Обслуживание такой машины стоит не дорого, поэтому ее можно покупать и не беспокоиться.

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Самый лучший аналог и по габаритам и по технической составляющей – это Hyundai Elantra . Автомобиль 2014 стоит 9 800 долларов (примерно 264 600 грн). Двигатель на 1.8 литра прост, надежен и работает в паре с АКПП. За эти деньги вы получите машину в полной комплектации. Также ценник на обслуживание этого маленького « корейца » очень демократичный, поэтому машина хорошо подойдет водителям, не желающим тратить лишние деньги на авто.

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Теперь мы подошли к самому серьезному автомобилю, который можно приобрести за этот бюджет – Volkswagen Passat . Такой седан 2012 обойдется будущему владельцу в 10 000 долларов (примерно 270 000 грн). Двигатель обычный на 2.5 литра с надежной АКПП. Салон авто большой и качественный, в нем вы будете чувствовать себя как дома у бабушки с дедушкой – очень уютно и мягко. Еще одно преимущество в том, что на этот двигатель также без всяких проблем устанавливается ГБО, хотя цены на голубое топливо и кусаются, но пока можно с ним немного экономить.

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Как видите, выбор достаточно велик и можно без проблем приобрести автомобиль, который вам идеально подходит.

Напомним, что выбрать вместо популярного Volkswagen Passat на рынке Украины.