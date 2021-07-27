Geely выводит на рынок бюджетный кроссовер: названа стоимость

Это будет рестайлинговый вариант.

Компания Geely выводит на рынок обновленную версию кроссовера Coolray, известного на китайском рынке под именем Binyue.

"Посвежевший" Coolray слегка изменился внешне — например, обзавелся Х-образным серым элементом спереди, новым спойлером и передним бампером другого дизайна. В числе других отличий от стандартного Coolray — сетчатый узор решетки радиатора вместо классических концентрических кругов, серая полоса на капоте, 18-дюймовые диски и красные тормозные суппорты.

Технически и габаритами новый Geely Coolray/Binyue полностью повторяет дорестайлинговую версию. Габариты автомобиля — 4 330X1 800X1 609 мм. Размер колесной базы — 2 600 мм.

Geely

Интерьер выполнен в черном и желтом цветах: желтые акценты появились на руле, центральном подлокотнике и сиденьях. Для обивки используется алькантара и эко-кожа с желтой лентой. В салоне появился 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы вместо прежнего диагональю 10,25 дюйма.

Список систем активной безопасности и помощи водителю дополнен улучшенной системой предотвращения столкновений и интеллектуальным круиз-контролем с функцией удержания в полосе движения и распознаванием дорожных знаков.

Geely

Под капотом — наддувный 1,5-литровый мотор Volvo отдачей 177 л.с. Работает агрегат в связке с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Также на родном рынке марки доступна версия с меньшим мотором — 141-сильным навесной рабочим объемом 1,4 литра.

На китайском рынке продажи обновленного Geely Binyue стартуют в августе этого года. Цена бывшего кроссовера — от 12 тысяч долларов. Рестайлинговый вариант не подорожает.

Ранее рассказывалось о том, что Geely создаст отдельный бренд для соперничества с Tesla.

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