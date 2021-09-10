Какие самые быстрые подержанные автомобили можно купить за 20 тысяч долларов: топ-5 моделей

Список из самый мощных бюджетных машин, доступных на рынке.

Когда-то, чтобы получить быстрый автомобиль, нужно было потратить много денег. Однако в наше время спорткары можно найти с гораздо меньшими ценами.

Большинство таких авто старше десяти лет, поэтому не имеют современной техники и комфорта, но это позволило им значительно подешеветь. Подержанный мощный автомобиль будет давать те же ощущения, что и нынешние суперкары. Поэтому на сайте HotCars решили собрать список из быстрых машин, которые можно купить за 20 000 долларов.

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Corvette C5 1997

C5 — это пятое поколение Corvette, которое производилось с 1997 по 2004 год. Он имеет чрезвычайно мощный 5,7-литровый V8, который может выдавать 385 лошадиных сил, что позволяет разогнаться до 281 км/ч.

Эта версия Corvette все еще достаточно популярна для драг-рейса из-за доступной цены. Подержанные модели можно найти всего за 20 000 долларов. Его скорость также помогает достигать улучшенная подвеска, облегченные колеса и более тонкое ветровое стекло, а шестиступенчатая механическая коробка передач добавляет удовольствие от вождения.

motor1.com

BMW M3 E46 2000

E46 — третье поколение в гоночной серии BMW, которая была начата в середине 90-х годов. Бывшие модели М были построены больше для гоночных треков, чем для дороги, и эта модель именно такая. Она может хорошо показывать себя на треке и во время ежедневной езды на обычных дорогах.

3,0-литровый шестицилиндровый агрегат выдает 343 лошадиные силы, позволяя машине разгоняться до 97 км в час всего за 4,7 секунды. Такой автомобиль безусловно стоит 20 600 долларов.

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Porsche Boxster 2004

Porsche Boxster часто называют "Porsche бедного человека", поскольку он был наиболее экономичным автомобилем в линейке бренда. В то же время он имеет 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель, обеспечивающий 258 лошадиных сил. Это позволяет разгоняться до 97 км/ч за 5,3 секунды.

Также он очень веселый в езде благодаря пятиступенчатой механической коробке передач. Boxster значительно упал цене с 45 000 долларов до 20 000 долларов. Частично это связано с его возрастом и новыми поколениями моделей, которые сделали его устаревшим.

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Aston Martin DB7

DB7 — автомобиль для производительности и элегантности. В его основе лежал 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель с наддувом или 5,9-литровый V12. Имея 335 лошадиных сил, он может разгоняться до 97 километров в час за 5,0 секунд, а максимальная скорость — 265 км/ч.

Эти цифры соответствуют современным спортивным автомобилям, но он стоит 20 000 долларов. Конечно, это один из старейших Aston, но он не хуже нынешних авто.

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Chevrolet Camaro LS 2010

Camaro встретили с распростертыми объятиями, как только он вернулся в совершенно новой версии в 2010 году. Это частично связано с тем, что он получил замечательный новый дизайн и мощные варианты двигателей.

Модель LS имеет 3,6-литровый V6 мощностью 312 лошадиных сил, который соединен с 6-ступенчатой механической или автоматической КП. Он ускоряется до "сотни" за 6,1 секунды, что делает его одним из самых быстрых старых маслкаров.

Ранее сообщалось, что названо наиболее экзотические автомобили на рынке, которые стоят более 1 миллиона долларов.

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