Каких цен на подержанные автомобили ждать украинским водителям в 2022 году

Автомобили на украинском рынке подорожают на 10%.

Автомобильный мир сейчас очень нестабильный, серьезный кризис устроил дефицит новых автомобилей. Теперь нельзя просто прийти в автосалон и уехать оттуда на новеньком авто, даже если у вас есть деньги. Нехватка чипов не позволяет автопроизводителям своевременно поставлять дилерам машины. Большинство водителей начали покупать подержанные автомобили, некоторых привлекает то, что в них доступны те опции, которые сейчас с завода не приобретешь.

Аналитическое агентство AUTO-Consulting узнало, подорожают ли подержанные автомобили в 2022 году.

Как сообщают эксперты, в тех странах, из которых осуществляется основной импорт автомобилей в нашу страну, выбор машин стал гораздо хуже. Европейцы быстро разбирают все выгодные и лучшие варианты, и наши покупатели могут приобрести только остатки.

Такая тенденция показывает, что в следующем году цены на подержанные авто будут расти и в нашей стране. По прогнозам, рост возможен на 10% на все ценовые сегменты автомобилей в возрасте до 5 лет. Кроме того, многие европейские компании продлили сроки лизинга автомобилей, уже имеющихся в их корпоративных автопарках. Причина – невозможность пополнения автопарков новыми моделями. Это значит, что рынок подержанных автомобилей недополучит большую порцию хороших и ухоженных машин.

С американскими автомобилями все немного лучше, там прогнозируется рост цен на 5%. Дело в том, что сегодня предложение битых автомобилей из США на украинском рынке значительно превышает спрос, поэтому значительно поднимать цены на такие машины нет смысла.

Больше всего "под прицел" платежеспособных покупателей попадают автомобили в возрасте до 4 лет, которые имеют пробег ниже среднего. Именно они и считаются лучшей альтернативой новым авто. Самые популярные модели на нашем рынке, такие как, например, Volkswagen Passat, также подорожали из-за дефицита. Для некоторых перекупщиков такие трудные времена стали золотыми и они спокойно спекулируют на нехватке автомобилей.

Если вы запланировали приобрести автомобиль и решили подождать немного, пока упадут цены – это неправильный выбор. Пока ситуация с пандемией и дефицитом чипов не успокоится, автомобили будут только дорожать.

Напомним, самые популярные подержанные автомобили 2021 года : что выбирают покупатели.