Какое подержанное авто можно приобрести на рынке Польши в 2022 году

Не смотря на кризис, неплохое авто еще можно приобрести в Польше.

Украинские водители чаще всего предпочитают автомобили из-за границы. Большинство из них привозят именно из Польши. Но из-за дефицита новых авто, рынок машин очень изменился. Найти хорошее авто за небольшие деньги очень не просто.

Автомобильный блогер из Youtube-канала VASYL SERVICE показал, какой автомобиль можно выбрать на рынке Польши.

Начнем с популярного автомобиля, который частенько можно было увидеть на украинских дорогах в статусе "евробляхи" – Volvo S60. Автомобиль 2007 года с пробегом 234 тысяч километров стоит 4 300 евро (примерно 129 000 грн). Здесь вы получите дизельный двигатель – 2.4 литра с автоматической коробкой передач. Автомобиль надежный и хорошо подойдет для большой семьи. Кожаный салон, подогрев сидений и климат-контроль, все это среди опций.

Следующий, хороший автомобиль для начинающих – Opel Corsa 2018 года. Такой автомобиль предлагают с двигателем на – 1.4 литра и уже установленным ГБО, он стоит 8 250 евро (примерно 247 500 грн). Пробег у этого авто 161 тысяча километров, что не так много, как для автомобиля из Европы. Коробка передач – механическая, потому проблем с ней точно не будет. Хоть у автомобиля и небольшие габариты, салон просторный и удобный.

Дальше еще один маленький автомобиль – Skoda Fabia 2017 года. Такой автомобиль очень популярен в службах такси и каршеринга. Машина с пробегом 142 тысяч километров стоит 8 900 евро (примерно 267 000 грн). Двигатель обычный на – 1 литр и - уже имеет ГБО от предыдущего владельца. Коробка также механическая и беспроблемная. Комплектация обычная, но имеет все необходимые настройки для удобного передвижения по городу.

Теперь рассмотрим один из самых популярных кроссоверов на наших дорогах – Kia Sportage 2018 года. На одометре этого авто – 94 тысячи километров, а просят за него – 22 800 евро (примерно 684 тысяч грн). Под капотом у него надежный дизельный двигатель – 1.6 литра, который работает в паре с АКПП. Комплектация не очень "богатая", но есть все необходимое для современного водителя.

И в заключение, более дорогой сегмент – Audi A6 2015 года. Автомобиль уже пробежал по европейским дорогам 112 тысяч километров и стоит он – 25 000 евро (примерно 750 тысяч грн). Двигатель обычный – турбированная четверка на 1.8 литра с автоматической коробкой передач. Кожаный салон, подогрев сидений и датчики света и дождя – это далеко не все опции авто. Но помните, что машину можно покупать только после полной проверки на сервисе.

Автомобили в большинстве находятся в очень хорошем состоянии, поэтому можно найти себе неплохой вариант, но помните, что из-за дефицита новых авто сами европейцы также охотятся за выгодными предложениями на рынке подержанных авто.

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