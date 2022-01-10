Какое подержанное авто приобрести на рынке Эстонии в 2022 году

Цены на автомобили в Эстонии гораздо ниже, чем в других европейских странах.

Чтобы приобрести недорогое и качественное авто, наши автомобилисты чаще всего отправляются за границу и ищут его там. В европейских странах цены на авто гораздо меньше, чем у нас, и есть возможность найти неплохой вариант за умеренный ценник.

Автомобильный блогер на своем Youtube-канале Car_Man провел обзор подержанных автомобилей в Эстонии.

Начнем с надежного малыша – Honda Jazz 2003 года. За такой автомобиль с двигателем на 1.3 литра просят всего 700 евро (примерно 21 000 грн). Он уже пробежал 200 тысяч километров. Конечно, ожидать идеального состояния за такие деньги не стоит, но авто на полном ходу, имеет обычную и беспроблемную механическую коробку передач и все необходимое для передвижения по городу.

Теперь автомобиль побольше – Ford Mondeo 2001 года. Автомобиль с пробегом 380 тысяч километров и в кузове универсал стоит 900 евро (около 27 000 грн). Под капотом у него ресурсный двигатель на 2.5 литра, работающий с механической коробкой передач. Салон здесь хоть и немного грязненький, но кожаный и целый. Также большой багажник станет большим преимуществом для некоторых водителей.

Mazda 6 2005 года – в свое время очень популярный автомобиль. Машина, которая уже проехала 150 тысяч километров, стоит 1 000 евро (примерно 30 000 грн). Здесь все просто – надежный двигатель на 1.8 литра, механическая коробка передач и кондиционер. У таких авто чем меньше функций, тем лучше. Также все знают, что Mazda очень подвержена коррозии, поэтому будьте готовы, что автомобиль имеет немного ржавчины на арках и низах дверей, но поэтому и цена соответствующая.

Далее посмотрим на Dacia Logan 2008 года. Автомобиль с дизельным двигателем на 1.5 литра стоит 1 100 евро (примерно 33 000 гривен). Комплектация также базовая: механическая коробка передач, кондиционер и все. Но здесь уже будущий владелец знает, на что идет. Машина очень дешева в обслуживании и идеально подходит для такси и каршеринга.

И в заключение Dacia Duster 2012 года. За автомобиль с пробегом в 320 тысяч километров дилеры просят 3 700 евро (примерно 111 000 грн). Двигатель здесь также 1.5 литра, которому помогает МКПП. Обычный тканевый салон, кондиционер и подогрев сидений. Но этот автомобиль имеет большое преимущество – высокий клиренс. Поэтому на нем можно без проблем поехать как на дачу, так и прокатиться по плохому асфальту.

Цены в Эстонии очень привлекательны, но стоит отметить, что автомобили далеко не в идеальном состоянии, хотя ездить на них можно без проблем.

Напомним, какой подержанный автомобиль можно приобрести в Германии в 2022 году.