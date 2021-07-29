Легендарную модель Chevrolet превратят в электрокар

Масл-кар Camaro превратится в спортивный седан.

Масл-кар Chevrolet Camaro превратится в электрический спортивный седан.

Об этом сообщает Automotive News.

Ранее уже не раз сообщалось, что нынешнее поколение, которое якобы должно выходить до 2024 года, может стать последним. В будущем легендарное имя Camaro будет носить совсем другой автомобиль, передает Motor1.

Когда именно выйдет новинка, неизвестно. Также в СМИ сообщалось, что бензиновая модель может выходить до 2023-го или до 2026 года, поэтому в ближайшие два года на электрический седан Camaro не стоит ожидать.

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На протяжении всей своей истории Chevrolet Camaro имел только две двери, поэтому очевидно, что с кузовом седан его внешний вид значительно изменится. Однако ожидается, что он сохранит спортивный дизайн.

Главный аналитик IHS Markit Стефани Бринли считает, что переход концерна General Motors, который производит автомобили Chevrolet, от машин с двигателями внутреннего сгорания к электрическим авто повлечет спад продаж. Хотя он сможет восстановить свои позиции, когда электрокары закрепятся на мировом рынке.

В 2023 году GM должен выпустить электрические пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra. В 2024 году выйдет электрический внедорожник Cadillac Escalade, а через год — седан Chevrolet Malibu. К 2035-му все американские модели концерна утратят ДВС, которые останутся только у тяжелых пикапах.

Ранее сообщалось, что в Volkswagen заявили, что к 2030 году на электрокары будет приходиться половина их мировых продаж.

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