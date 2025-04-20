В топ-3 самых экономичных авто с пробегом попали Toyota Prius, Honda Jazz и Renault Zoe

Реклама

Те, кто хочет сэкономить деньги на покупке автомобиля, обычно ищут себе машины на вторичном рынке, ведь цены там намного ниже, чем в автосалонах.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Издание составило собственный рейтинг и предлагает будущим автовладельцам обратить внимание на топ-3 самых экономичных автомобилей с пробегом, позволяющих реже заливать топливо. В тройку победителей попали надежный гибрид, компактный городской автомобиль и доступный электрокар.

Реклама

Toyota Prius

«Популярный гибрид Toyota Prius — удачная модель в любом поколении», — говорится в публикации.

В то же время издание отмечает, что эти машины очень часто продают с большими пробегами. Поэтому прежде чем решить потратить деньги на такой автомобиль, необходимо подробно его осмотреть, сделать тестдрайв и по возможности сделать техосмотр у надежного автомеханика.

Honda Jazz

Несмотря на свои «скромные» размеры городской автомобиль Honda Jazz известен не только экономичным маленьким двигателем, но и надежностью. Впрочем, это замечание справедливо только в случае, когда предыдущий владелец заботливо относился к автомобилю.

Поэтому при покупке машины не стесняйтесь задавать больше вопросов относительно ее прошлого: как часто заменялись расходники, есть ли записи по истории ремонта, стоял автомобиль в гараже или под открытым небом.

Renault Zoe

По мнению тех, кто уже испытал себя в роли владельца электрокара, модель Renault Zoe уступает по характеристикам другим машинам этого типа. Но у нее есть объективное преимущество — самая доступная цена на подержанные электрокары.

Если ваши потребности ограничиваются короткими городскими поездками, этот вариант будет лучшим за небольшие деньги.

Напомним, водителей предупредили о необходимости проверить автомобиль, если кондиционер выдает неприятный запах. Игнорирование проблемы может привести к серьезным проблемам со здоровьем во время длительных поездок.