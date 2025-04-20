Попытка РФ обвинить Украину в срыве "перемирия" провалилась – ЦПД

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российская информационная операция, направленная на то, чтобы обвинить Украину в нарушении так называемого "пасхального перемирия ", оказалась неудачной, в том числе в западном информационном пространстве.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что сама Россия не придерживалась объявленного ею прекращения огня. Вместо этого оккупационные войска использовали этот период для подготовки к новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжали активные боевые действия.

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"Если бы Россия действительно хотела завершить войну, 'пасхальное перемирие' можно было бы продлить на 30 дней. Очень целесообразно предложение Президента Украины о прекращении ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским объектам", - отметил Коваленко.

Он добавил, что вскоре станет ясно, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны.

"Пока этого не видно. Еще раз подчеркну – попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. И это важно", – резюмировал руководитель ЦПД.

Таким образом, российская пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Украины в мировом информационном пространстве, не достигла своей цели. Западные медиа и эксперты адекватно оценили ситуацию, поняв, кто действительно нарушает "перемирие".

Напомним, после объявления Путиным 30-часового прекращения огня по случаю Пасхи, Украина предложила продлить перемирие на 30 дней.