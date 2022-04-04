На авторынке России заканчиваются люксовые автомобили

У россиян есть несколько месяцев для того, чтобы купить люксовое авто.

Из-за нападения России на Украину страна-агрессор возвращается в темные времена, когда импортные товары были дефицитом, а автомобиль, вместо того чтобы быть средством передвижения, превратился в предмет нереальной роскоши.

На Российском рынке люксовые автомобили закончатся уже в ближайшие два месяца. Об этом сообщают эксперты издательства "Автоцентр".

Экономические международные санкции уверенно влияют на российский рынок. Например, Mercedes-Maybach S-Class осталось всего 20 автомобилей на всю страну и они будут распроданы в течение одного месяца и это несмотря на то, что его цена 50 миллионов рублей, что на нормальные деньги означает – 17 663 475 гривен. Такая цена более чем в два раза дороже рекомендуемого ценника.

Несколько лучше ситуация с Audi, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover и Porsche. В среднем осталось по 50 автомобилей каждой марки. Больше всего запасов у Mercedes-Benz, а меньше всего – Jaguar. Любимых россиянами Porsche и Infiniti осталось около 100 единиц.

Как отмечают эксперты, всего через 1-1.5 года российский рынок покинет половина автомобильных дилеров. Понимая, что этого нельзя избежать, продавцы уверенно продолжают поднимать цены на свои автомобили.

Напомним, что Peugeot и Fiat заявили об остановке производства своих автомобилей в России.

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