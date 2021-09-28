Названы лучшие автомобили для молодежи в 2021 году

Список из безопасных и вместительных моделей.

Лучшими автомобилями для молодежи считаются компактные городские автомобили. Они дешевле по сравнению с другими моделями, экономные, дешевле в обслуживании и их легко парковать.

Таких моделей на рынке много. Однако на сайте HotCars рассказали о трех лучших из них. Это те машины, которые будут идеальным первым авто.

Volkswagen.com

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo часто возглавляет списки лучших автомобилей для молодых людей. Этот автомобиль не очень быстрый, но возможно это и хорошо, чтобы юноши не рисковали жизнью. Модель оснащена 1,0-литровым двигателем мощностью 80 л.с.

Polo не слишком захватывает дух своим внешним видом, но он имеет хорошо построенный интерьер с большим количеством простых в использовании технологий. Если этого недостаточно, можно выбрать версию SE, которая имеет ряд средств безопасности, которые дадут дополнительный покой.

Также у него есть вместительный багажник, который обеспечивает 351 литр места для размещения вещей. Это идеально подходит для людей, которые любят путешествовать.

SEAT Ibiza

SEAT — это бренд Volkswagen, но Ibiza имеет небольшое преимущество над Polo в секторе безопасности, так как построена на платформе MQB A0, которая предоставила ей целый ряд безопасных и роскошных технологий. Авто имеет функцию обнаружения пешеходов с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для мобильных телефонов.

Внутри машины есть 355 литров пространства, что очень много. Это также очень удобная модель, а современные ее версии имеют еще больше пространства для ног и головы. Кроме того, Ibiza имеет спортивный вид, что тоже должно понравиться молодежи.

AutoCar

Ford Fiesta

Ford Fiesta — один из лучших автомобилей для водителя-новичка. Он оснащен улучшенной системой обнаружения пешеходов, которая может предотвратить столкновения ночью и, соответственно, уменьшить вероятность несчастного случая.

Большинство молодых людей любят, чтобы их музыка звучала очень громко. Именно для них Fiesta имеет премиальную звуковую систему B&O Play, включающую восемь аудиодинамикив премиум класса.

Также им можно управлять голосовыми командами. Если сказать "Мне нужен бензин", система направит водителя к ближайшей АЗС. Кроме того, у Fiesta много места, и это просто хорошая с виду машина.

Ранее сообщалось о том, что было названо лучшие автомобили для начинающих водителей.

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