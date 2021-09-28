Названо найкращі автомобілі для молоді у 2021 році

Список із безпечних та містких моделей.

Найкращими автомобілями для молоді вважаються компактні міські автомобілі. Вони дешевші порівняно з іншими моделями, економні, дешевші в обслуговуванні та їх легко паркувати.

Таких моделей на ринку є багато. Проте на сайті HotCars розповіли про три найкращі з них. Це ті машини будуть ідеальним першим авто.

Volkswagen.com

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo часто очолює списки найкращих автомобілів для молодих людей. Цей автомобіль не дуже швидкий, але можливо це і добре, щоб юнаки не ризикували життям. Модель оснащена 1,0-літровим двигуном потужністю 80 к.с.

Polo не дуже захоплює дух своїм зовнішнім виглядом, але він має добре побудований інтер’єр з великою кількістю простих у використанні технологій. Якщо цього недостатньо, можна обрати версію SE, яка має низку засобів безпеки, що дадуть додатковий спокій.

Також у нього місткий багажник, який забезпечує 351 літр місця для розміщення речей. Це ідеально підходить для людей, які полюбляють подорожувати.

SEAT Ibiza

SEAT - це бренд Volkswagen, але Ibiza має невелику перевагу над Polo у секторі безпеки, тому що побудована на платформі MQB A0, яка надала їй цілий ряд безпекових та розкішних технологій. Авто має функцію виявлення пішоходів з автоматичним гальмуванням, адаптивний круїз-контроль та бездротову зарядку для мобільних телефонів.

Всередині машини є 355 літрів простору, що дуже багато. Це також дуже зручна модель, а сучасні її версії мають ще більше простору для ніг та голови. Крім того, Ibiza має спортивний вигляд, що теж має сподобатися молоді.

AutoCar

Ford Fiesta

Ford Fiesta - один з найкращих автомобілів для водія-початківця. Він оснащений покращеною системою виявлення пішоходів, яка може запобігти зіткненням вночі та, відповідно, зменшити ймовірність нещасного випадку.

Більшість молодих людей люблять, щоб їхня музика лунала дуже голосно. Саме для них Fiesta має преміальну звукову систему B&O Play, яка включає вісім аудіодинаміків преміум класу.

Також ним можна керувати голосовими командами. Якщо сказати "Мені потрібен бензин", система направить водія до найближчої АЗС. Крім того, у Fiesta є багато місця, і це просто гарна на вигляд машина.

Раніше повідомлялося про те, що було названо найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

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