"Шахтар" та "Інтер" назвали склади на битву в Лізі чемпіонів

Команди спробують набрати перші очки в турнірі.
Донецький "Шахтар" і міланський "Інтер" оголосили стартові склади на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Шахтар": Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Педріньо, Алан Патрік, Майкон, Соломон, Траоре.
Запасні: Трубін, Маркос Антоніо, Бондаренко, Бондар, Вітао, Конопля, Корнієнко, Кривцов, Марлос, Мудрик, Сікан, Тете.
"Інтер": Ханданович, Думфріс, Шкріньяр, Де Врей, Бастоні, Дімарко, Барелла, Брозович, Весіно, Джеко, Мартінес.
Запасні: Кордаз, Раду, Відаль, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Дарміан, Коларов, Корреа, Перішич, Раноккья, Санчес, Чалханоглу.
Поєдинок "Шахтар" - "Інтер" відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 19:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
- В іншому матчі 2-го туру групи D мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийме молдавський "Шериф". Матч розпочнеться 28 вересня о 22:00.
- У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а "Інтер" поступився "Реалу" (0:1).
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.