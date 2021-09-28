"Шахтер" и "Интер" назвали составы на битву в Лиге чемпионов

Команды попробуют набрать первые очки в турнире.
Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Педриньо, Алан Патрик, Майкон, Соломон, Траоре.
Запасные: Трубин, Маркос Антонио, Бондаренко, Бондарь, Витао, Конопля, Корниенко, Кривцов, Марлос, Мудрик, Сикан, Тете.
"Интер": Ханданович, Думфрис, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Брозович, Весино, Джеко, Мартинес.
Запасные: Кордаз, Раду, Видаль, Гальярдини, Д'Амброзио, Дармиан, Коларов, Корреа, Перишич, Раноккья, Санчес, Чалханоглу.
Поединок "Шахтер" - "Интер" состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 19:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.
- В другом матче 2-го тура группы D мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет молдавский "Шериф". Матч начнется 28 сентября в 22:00.
- В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).
- По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.