Названо найкращі автомобілі для водіїв-початківців

Список із безпечних та надійних машин.

У багатьох водіїв перший автомобіль був вживаним і мав багато проблем. Цю машину вони запам'ятали на все життя, незалежно від того, наскільки вона хороша чи погана.

Проте для початківців важливо, щоб автомобіль був надійний та безпечним. Тому фахівці сайту HotCars зібрали список із найкращих авто для водіїв-початківців.

Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox може гарантувати, що за його кермом водій буде почуватися спокійно. Під час тестування IIHS (Американського страхового інституту страхової безпеки) він отримав хороші оцінки. Нові версії позашляховика також отримали додаткові функції допомоги водію.

Крім того, авто оснащене адаптивним круїз-контролем, який може запобігти можливому фронтовому зіткненню і вчасно уповільнити автомобіль. Вживані моделі можна купити за ціною від 10 000 доларів.

Ford Fiesta

Водії люблять Ford Fiesta через його спритну керованості, економію палива та комфортну їзду. Невеликі розміри роблять його ідеальним першим автомобілем для молодих водіїв, які ще не встигли повністю зрозуміти, як контролювати авто. Йому також легко знайти місце для паркування.

Fiesta має багато пропозицій на вторинному ринку, тому можна знайти авто для свого гаманця. Ця машина ідеально підходить для тих, хто хоче розібратися з основами водіння без відволікання на складні інформаційно-розважальні системи.

Subaru Outback

Недосвідченим водіям потрібна машина, яка може пробачити їхні помилки. Це робить надійний Subaru Outback чудовим варіантом для них. Він поставляється з повним приводом, що допоможе молодому водію. Завдяки цій системі Outback підкорить практично будь-яку місцевість.

Ці автомобілі можна знайти за ціною менше 10 000 доларів, а завдяки вражаючій трансмісії Subaru на них можна можна проїхати до 482 000 км. Авто також має багато місця для пасажирів та вантажу. Воно ідеально підходить для водіїв із сім'ями, які шукають перший автомобіль, але загалом з ним буде добре практично будь-кому.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma виробляється з 1991 року і є дуже популярним пікапом, тому можна знайти бюджетний вживаний варіант. На ринку є пропозиції від 9 тисяч доларів.

Водії можуть розраховувати на Tacoma на щонайменше 320 000 км, тому вона є чудовим транспортним засобом, який прослужить все життя. Відомо, що добре доглянуті моделі проїхали 482 000 км до того, як їм знадобилися капітальні ремонтні роботи. Цей пікап є надзвичайно надійним та ідеальним для тих, хто хоче запам’ятати перший автомобіль.

autoevolution.com

Tesla Model 3

Так, це дорогий автомобіль, але Tesla Model 3 – ідеальна перша машина. Вона має безліч функцій безпеки, тому є однією з найкращих для початківців. Авто допомагає виправити багато поширених помилок, які можуть допускати недосвідчені водії, а також ідеально підходить для молодих людей.

Всередині Model 3 також є маса гаджетів та функцій, які дозволяють розважати всіх годинами. Водночас ціна від 29 тисяч доларів робить її не дуже доступною для пересічного водія, який хоче купити перше авто.

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