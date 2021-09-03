Названы лучшие автомобили для начинающих водителей

Список из безопасных и надежных машин.

У многих водителей первый автомобиль был подержанным и имел много проблем. Эту машину они запомнили на всю жизнь, независимо от того, насколько она хороша или плоха.

Однако для начинающих важно, чтобы автомобиль был надежен и безопасен. Поэтому специалисты сайта HotCars собрали список из лучших авто для начинающих водителей.

Chev rolet Equinox

Chevrolet Equinox может гарантировать, что за его рулем водитель будет чувствовать себя спокойно. Во время тестирования IIHS (Американского страхового института страховой безопасности) он получил хорошие оценки. Новые версии внедорожника также получили дополнительные функции помощи водителю.

Кроме того, авто оснащено адаптивным круиз-контролем, который может предотвратить возможное фронтовом столкновение и вовремя замедлить автомобиль. Подержанные модели можно купить по цене от 10 000 долларов.

Ford Fiesta

Водители любят Ford Fiesta за его ловкую управляемости, экономию топлива и комфортную езду. Небольшие размеры делают его идеальным первым автомобилем для молодых водителей, которые еще не успели полностью понять, как контролировать авто. Ему также легко найти место для парковки.

Fiesta имеет много предложений на вторичном рынке, поэтому можно найти авто для своего кошелька. Эта машина идеально подходит для тех, кто хочет разобраться с основами вождения без отвлечения на сложные информационно-развлекательные системы.

Subaru Outback

Неопытным водителям нужна машина, которая может простить их ошибки. Это делает надежный Subaru Outback отличным вариантом для них. Он поставляется с полным приводом, который поможет молодому водителю. Благодаря этой системе Outback покорит практически любую местность.

Эти автомобили можно найти по цене менее 10 000 долларов, а благодаря впечатляющей трансмиссии Subaru на них можно проехать до 482 000 км. Авто также имеет много места для пассажиров и груза. Оно идеально подходит для водителей с семьями, которые ищут первый автомобиль, но в целом с ним будет хорошо практически любому.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma производится с 1991 года и является очень популярным пикапом, поэтому можно найти бюджетный подержанный вариант. На рынке есть предложения от 9 000 долларов.

Водители могут рассчитывать на Tacoma по меньшей мере на 320 000 км, поэтому она является прекрасным транспортным средством, который прослужит всю жизнь. Известно, что хорошо ухоженные модели проехали 482 000 км до того, как им понадобились капитальные ремонтные работы. Этот пикап является чрезвычайно надежным и идеальным для тех, кто хочет запомнить первый автомобиль.

autoevolution.com

Tesla Model 3

Да, это дорогой автомобиль, но Tesla Model 3 — идеальная первая машина. Она имеет множество функций безопасности, поэтому является одной из лучших для начинающих. Авто помогает исправить многие распространенных ошибок, которые могут допускать неопытные водители, а также идеально подходит для молодых людей.

Внутри Model 3 также есть масса гаджетов и функций, которые позволяют развлекать всех часами. В то же время цена от 29 000 долларов делает ее не очень доступной для рядового водителя, который хочет купить первое авто.

Ранее сообщалось, что составлен рейтинг автомобилей, с которыми не хотят расставаться владельцы после 15 лет эксплуатации.

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