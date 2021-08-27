Названы подержанные автомобили, которые сжигают моторное масло: топ-5 моделей

Проблемы не избежать, даже если ухаживать за ними.

С годами изношенные двигатели начинают сжигать моторное масло, хотя этого можно избежать, если хорошо ухаживать за автомобилем.

Однако есть некоторые модели, построенные за последнее десятилетие, которые сжигают масло с любым пробегом. Поэтому в потребительской организации Consumer Reports собрали список из моделей, которые не стоит покупать на вторичном рынке.

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Acura MDX 2010-2013 годов

Этот трехрядный внедорожник Acura вместительный и удобный, имеет хорошие ходовые характеристики, но его второе поколение страдало от проблем с расходом масла в течение нескольких лет. Около 211 000 автомобилей, оснащенные 3,7-литровым двигателем V6, требовали продолжения заводской гарантии на восемь лет и 125 000 миль.

Однако большинство из них сейчас не имеют гарантии, поэтому надо иметь в виду, что, согласно опросу надежности CR, где-то от 10 до чуть более 20 процентов владельцев MDX с 3,7-литровым двигателем жаловались на значительный расход масла.

Car and Driver

Audi S4 2010-2012 годов

В подержанном Audi, которому более 10 лет, может оказаться много проблем из-за ухудшения надежности и высокой затраты на ремонт. Кроме того, 3,0-литровый двигателя с наддувом, который установлен в спортивных моделях S4, имеет тенденцию сжигать масло.

Audi выпустила специальный бюллетень от технической службы, который должен был помочь с этой проблемой. Автопроизводитель призывает всех, кто столкнулся со сжиганием масла, обратиться к дилеру. Специалисты CR советуют избегать этот автомобиль на рынке подержанных автомобилей.

Википедия

Audi Q5 2010-2015 годов

Q5 весело ездит и имеет роскошный салон. Но все это становится неважным из-за средней надежности и склонности к сжиганию масла с любым доступным двигателем — 2,0-литровым четырехцилиндровым с турбонаддувом и 3,0-литровым V6 с наддувом.

Хотя Audi также выпустила для него бюллетень, направленный на решение проблемы, CR рекомендует покупать что-то более надежное, не требующее тщательной проверки истории его сервисного обслуживания.

Википедия

BMW M5 2012-2019 годов

BMW пятой серии имеет очень много плюсов. Он роскошный, удобный, мощный и имеет превосходную управляемость. Однако его 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который делает его таким потрясающим, имеет проблему. В опросе надежности CR этот двигатель оказался худшим из-за значительного сжигания масла, и жаловались на него чаще всего.

Например, более половины опрошенных сообщили, что модель 2012 года имела проблемы с потреблением масла. И это в автомобиле, стоимость которого составляет около 90 000 долларов США. Хотя с годами жалоб становилось все меньше, BMW так и не смогла полностью решить проблему. Опрошенные сообщали, что проблема с маслом была в 4,4-литровом V8 еще в 2019 году.

Car and Driver

Mini Cooper 2010-2013 годов

Миниатюрный Mini Cooper очень веселый в управлении и тратит немного горючего. Но низкая надежность, мало места на задних сиденья и потребность топлива премиум-класса уменьшает уровень удовлетворения его владельцев.

Согласно данным CR, эти факторы негативно влияют на его перспективы на вторичном рынке, а также то, что ряд моделей 2010-2013 годов, оснащенные 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, сжигали масло.

Ранее сообщалось, что автомеханики назвали ошибки водителей, которые "убивают" турбомотор.

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