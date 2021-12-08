Названы внедорожники с наименьшим расходом топлива

Реальное тестирование показало, что автомобили не на столько экономны, как о них рассказывают маркетологи.

Автопроизводители, когда представляют современный автомобиль всегда пытаются показать его с наилучшей стороны. Одним из важных показателей является расход топлива. Для того чтобы автомобиль был более привлекательным в глазах покупателя, маркетологи немного украшают возможности своего продукта. Тестирование проводятся в идеальных условиях, с высокоэффективным горючим и на ровной дороге. Неудивительно, что в реальной жизни эти показатели неактуальны.

Издание What Car? провело собственное тестирование и узнало реальный расход топлива популярнейших внедорожников.

Под прицел журналистов попали 10 внедорожников:

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid – этот автомобиль может проехать 74 километра на 3.78 литра горючего. Такого умеренного аппетита удалось добиться благодаря новой гибридной установке. Еще одним из плюсов есть – практичный интерьер и гарантия на 7 лет.

Mercedes GLA 220d – здесь показатели лишь немного интереснее: 75 километров на 3.78 литра горючего. Мощный и мягкий дизельный двигатель очень хороший выбор для города и путешествий.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Этот малыш также сможет проехать 75 километров потратив 3.78 литра горючего. Этот автомобиль идеально подходит для молодых семей, надежный двигатель и хорошая функциональность салона – делают свое дело.

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid. Тут тот же показатель — 75 километров на 3.78 литра горючего. Но нужно отметить двигатель у Suzuki достаточно мощный и приятный. Такой расход топлива более чем оправдан.

Peugeot 2008 1.2 Puretech 130. Наконец-то мы оторвались от предшественников, но не далеко. На 3.78 литра горючего Peugeot 2008 сможет проехать 76 километров. Лучше выбирать автомобиль именно с двигателем 1.2, ведь у него хорошая отдача на низких оборотах и мощность в 128 лошадиных сил.

Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid. Снова 76 километров при расходе 3.78 литра горючего. Благодаря низкому уровню выбросов CO2 в этой гибридной версии и хорошей базовой комплектации Hyundai Kona может порадовать многих водителей.

Хонда CR-V 2.0 i-MMD Hybrid. Показатель также идентичен, все те же 76 километров. Но здесь уже работает двигатель на 2 литра, которому помогает электрическая установка, поэтому автомобиль едет гораздо веселее.

Тойота RAV4 2.5 Hybrid. Этот красавец сможет протянуть 78 километров, потратив на это 3.78 литра горючего. Главное преимущество этого авто – это небольшие затраты на эксплуатацию. Надежный двигатель и ходовая часть очаровывают водителей.

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid. Малыш от Suzuki уже предоставил более серьезный показатель – 96 километров на 3,78 литра горючего. Конечно за экономию нужно платить – двигатель на 1.2 литра имеет всего 82 лошадиные силы, но для города этого предостаточно.

Toyota Yaris Cross 1.5. Этот автомобиль стал нашим победителем с показателем – 97 километров на 3,78 литра горючего. Двигатель на 1.5 литра работает с электрической установкой и дарит водителю комфортное передвижение по улицам города. Когда нужно проехаться по трассе, Toyota Yaris Cross также не оконфузится.

Теперь вы без проблем сможете подобрать автомобиль под свой кошелек и не у вас не будет неприятных сюрпризов.

Напомним, что недавно назвали, какой реальный пробег на трассе популярных электрокаров.