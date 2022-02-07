Новый электрический кроссовер от BMW провалил "лосиный тест"

Автомобиль хорошо держится на дороге, но "лосиный тест" он не прошел.

Новый электрокар BMW iX решили проверить на безопасность. Машина должна была резко сменить полосу на дороге, имитируя внезапную встречу с другим автомобилем или случайным препятствием. При этом он не должен был задеть ни одного конуса и что-то пошло не по плану.

Данный тест провели журналисты с издания km77. Они сообщили, что автомобиль выполнил все условия, но не на самом лучшем уровне.

Конусы хоть и остались на своем месте, но этого удалось достичь только на скорости в 74 км/ч, хотя проходной скоростью для лосиного теста считается – 77 км/ч.

Сначала журналисты начали тестирование с большей скорости. При первой попытке кроссовер разогнали до 80 км/ч и ничего не получилось. Далее дошли до 77 км/ч и снова провал, так что им пришлось снизить скорость до 74 км/ч и только тогда электрокар смог пройти тест.

Хоть автомобиль и не показал лучший результат, но получил хорошие отзывы от экспертов. Ведь, если учесть его немалый вес в 2.5 тонны, то он ведет себя на дороге более чем уверенно. Также, компания BMW оснастила автомобиль множеством технологий помощи водителю, поэтому проблем на дороге не будет.

Напомним, что BMW научила новый электромобиль мгновенно изменять цвет кузова.