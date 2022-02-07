Новий електричний кросовер від BMW провалив “лосиний тест”

Автомобіль добре тримається на дорозі, але "лосиний тест" він не пройшов.

Новий електрокар BMW iX вирішили перевірити на безпеку. Машина повинна була різко змінити смугу на дорозі, імітуючи раптову зустріч з іншим автомобілем або випадковою перешкодою. При цьому він не повинен був зачепити жодного конуса і щось пішло не за планом.

Даний тест провели журналісти з видання km77. Вони повідомили, що автомобіль виконав всі умови, але не на найкращому рівні.

Конуси хоч і залишились на своєму місці, але цього вдалося досягти лише на швидкості у 74 км/год, хоч прохідною швидкістю для “лосиного тесту” вважається – 77 км/год.

Спочатку журналісти почали тестування з більшої швидкості. Під час першої спроби кросовер розігнали до 80 км/год і нічого не вийшло. Далі дійшли до 77 км/год і знову провал, тож їх довелося знизити швидкість до 74 км/год і тільки тоді електрокар зміг пройти тест.

Хоч автомобіль і не показав кращий результат, але він отримав гарні відгуки від експертів. Адже, якщо врахувати його чималу вагу у 2.5 тони, то він поводить себе на дорозі більш ніж впевнено. Також, компанія BMW оснастила автомобіль безліччю технологій допомоги водію, тож проблем на дорозі не виникатиме.

Нагадаємо, що BMW навчила новий електромобіль миттєво змінювати колір кузова.