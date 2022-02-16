Skoda представила популярный хэтчбек Fabia в особом исполнении: видео

К дилерам эта модель поступит весной-летом 2022 года.

Компания Skoda официально презентовала хэтчбек Fabia в особом исполнении – Monte Carlo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Как известно, Fabia является одним из бестселлеров марки и давно завоевала сердца покупателей. Нынешняя четвертая генерация модели дебютировала в мае прошлого года, а теперь пора расширить семейство спортивной версией.

От своих собратьев Monte Carlo отличается яркой окраской с черным контрастным декором и "именными" эмблемами. На выбор будет предложено семь цветов, а в качестве опции можно будет заказать черную крышу. Узнать новинку можно будет по черной облицовке радиатора, корпусам зеркал, молдингам и переднему спойлеру, а также специальным 18-дюймовым легкосплавным дискам с черными вставками. Дополняет образ затемненная светотехника и тонированные стекла.

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Не менее выразительно смотрится интерьер новинки. Для модели подготовили специальные варианты отделки с цветными вставками. Кроме того, покупатели получат спортивные сиденья, а руль украшен перфорированной кожей. Специально для новинки разработали опционный вариант цифровой приборной панели с 10,25-дюймовой шкалой приборов. Поздравительная картинка на сенсорном экране инфо-развлекательной системы получит свою графику с символикой модели. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами инфо-развлекательной системы с диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма.

За безопасность отвечает 9 подушек безопасности и широкий ассортимент электронных помощников. В частности, в комплект Travel Assist вошли адаптивный круиз-контроль, ультразвуковые датчики и камеры, а также система поддержки движения в полосе. Кроме того, версия Monte Carlo в стандартной комплектации имеет светодиодную светотехнику, а в качестве опции предусмотрены фары и фонари Full LED.

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Следует также отметить, что Monte Carlo тщательно проработана с точки зрения аэродинамики. Автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Сх 0.28, что является лучшим результатом в классе. Одним из элементов улучшения аэродинамики являются активные заслонки радиатора.

Базовая версия Monte Carlo оснащается 3-цилиндровым атмосферным двигателем 1.0 MPI EVO, развивающим 80 л.с. и 93 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". Эта же трансмиссия используется на более мощной турбированной версии 1.0 TSI EVO, которая имеет в своем арсенале 95 л.с. и 175 Нм. Для еще одного трехцилиндрового мотора TSI EVO (110 л.с, 200 Нм) будет предложена 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями. Для топового варианта будет доступен 4-цилиндровый турбомотор 1.5 TSI EVO (150 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатая роботизированная КП DSG. Эта модификация способна разгоняться до 225 км/ч, а разгон до первой сотни занимает 8 секунд.

На продажу Skoda Fabia Monte Carlo должна отправиться весной-летом 2022 года.