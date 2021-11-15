Цена на подержанные автомобили в Украине может вырасти на 5-15% — эксперт

Цена на подержанные автомобили в Украине может вырасти на 5-15% — эксперт

Последние полтора месяца в 2021 году – лучшее время для покупки машины с пробегом.

В Украине стоимость подержанных автомобилей может существенно возрасти.

Об этом в комментарии UBR рассказал эксперт Владимир Валуйский.

По итогам октября лидерами продаж на внутреннем рынке Украины остается Daewoo Lanos, а среди пригнанных из Европы и США – Volkswagen Passat. В тройку лидеров продаж октября среди подержанных автомобилей вошли:

Daewoo Lanos, который можно было купить по средней цене $3100;

Volkswagen Passat – около $11 600;

Skoda Octavia, стоимость которой в среднем составила $7000.

Отмечается, что итоговый ценник каждой из позиций формировался из года выпуска, состояния, пробега, литража двигателя и других характеристик. Активно покупали другие бюджетные марки – Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia.

Валуйский также отметил, что спрос на варианты до $5000 среди его клиентов за последний месяц увеличился в несколько раз. Существенную долю украинского рынка подержанных автомобилей занимают и импортированные из Европы и США автомобили.

Относительно цен, уточняет эксперт, в промежутке месяц-два покупателя разницы не увидят. Поэтому сейчас лучшее время приобрести машину с пробегом, пока ее стоимость не повысилась. Но если сравнивать их с прошлым годом – цены на популярные модели выросли на 5-15% в зависимости от сегмента. Поэтому он предполагает, что есть все основания ждать на следующий год аналогичного подорожания.

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