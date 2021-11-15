Автокатастрофа в центре Киева: столкнулись сразу восемь машин

Оформлять ДТП приехали несколько экипажей полиции.
В центре столицы произошла автокатастрофа. На бульваре Дружбы Народов очевидцы запечатлели масштабное происшествие: столкнулись сразу восемь машин, которые ехали одна за другой в попутном направлении.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 15 ноября.
На кадрах видно, что оформлять ДТП приехали сразу несколько экипажей полиции. Они устанавливают, что стало причиной крушения, и почему водители не успели затормозить.
Напомним, в Ровно произошло жуткое ДТП: автомобиль разорвало пополам, а мотор вспыхнул.
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