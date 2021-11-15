Автотроща у центрі Києва: зіткнулися одразу вісім машин

Оформлювати ДТП приїхали декілька екіпажів поліції.
У центрі столиці сталася автотроща. На бульварі Дружби Народів очевидці зафільмували масштабну автопригоду: зіткнулися одразу вісім машин, які їхали одна за одною у попутному напрямку.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 15 листопада.
На кадрах видно, що оформлювати ДТП приїхали одразу декілька екіпажів поліції. Вони встановлюють, що стало причино трощі, і чому водії не встигли загальмувати.
Нагадаємо, у Рівному сталася моторошна ДТП: автівку розірвало навпіл, а мотор спалахнув.
Читайте також:
- Українка через позитивний тест на коронавірус потрапила у безвихідь: житла в Києві нема, до лікарні не візьмуть
- Чи впливає вакцина від коронавірусу на чоловічу потенцію: лікарка відповіла
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище