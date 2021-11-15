За гриб торговались покупатели со всего мира.

Огромный белый трюфель весом 830 грамм продали в Италии за 103 тысячи евро.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 ноября.



Аукцион был проведен в живописном замке 13 века на севере страны. Покупатели были со всего мира – торговались по видеосвязи. Приобрел трюфель прославленный итальянский шеф-повар, имеющий роскошный ресторан в Гонконге.

Белый трюфель – один из самых дорогих продуктов в мире. Он растет только в лесах итальянского региона Пьемонт и имеет специфический аромат, который могут почувствовать только специально обученные собаки.

Новости мира: в Италии за 103 тысячи евро продали огромный белый трюфель

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