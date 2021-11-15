За гриб торгувалися покупці з усього світу.

Величезний білий трюфель завважки 830 грамів продали в Італії за 103 тисячі євро.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 листопада.



Аукціон провели в мальовничому замку 13 століття на півночі країни. Покупці були з усього світу – торгувалися по відеозв'язку. Придбав трюфель уславлений італійський шеф-кухар, який має розкішний ресторан у Гонконгу.

Білий трюфель – один із найдорожчих продуктів у світі. Він росте лише в лісах італійського регіона П'ємонт і має специфічний аромат, який можуть відчути лише спеціально навчені собаки.

Новини світу: в Італії за 103 тисячі євро продали величезний білий трюфель

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