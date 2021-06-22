В Украине могут существенно вырасти цены на подержанные автомобили

У нас пользуются популярностью машины с пробегом из Европы и США.

В Украине скоро может вырасти стоимость подержанных автомобилей.

Отметим, что сейчас автомобильная отрасль переживает не лучшие времена. Компании снижают объемы производства, а иногда даже прекращают выпуск той или иной модели. Это связано с нехваткой комплектующих, которая возникла в результате простоя многих производственных предприятий.

Как следствие, эта ситуация отразилась на стоимости автомобилей. Вслед за новыми машинами подорожали и старые. На американском рынке эта тенденция наблюдается уже около полугода. В Европе она только набирает обороты. За три месяца ценник вырос на 25%.

По словам экспертов, это не предел, и стоимость будет продолжать расти. Есть вероятность, что к концу года цены удвоятся. Все это грозит украинским ценам на подержанные автомобили — наши соотечественники любят машины как с США, так и из Европы.

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Так, по информации Auto.cz, в Чехии средняя цена в первом квартале 2021 года на подержанный автомобиль в пересчете составляла 10 800 долларов. Только за последние шесть недель она выросла на 15% и теперь достигает 12 500 долларов. Как это ни странно, повышение стоимости не оказало негативного влияния на спрос. Даже наоборот, продажи существенно повысились.

По словам представителей дилерского центра Louda Auto+, очень много старых машин продается через аукционы и уезжает за границу, в том числе и в Украине. Такой ажиотаж несомненно повлечет за собой очередную волну подорожания. Так что, если вы планируете покупку автомобиля — делайте это сейчас, так как через пару месяцев вам придется переплатить как минимум 10%. И количество предложений может ощутимо уменьшиться.

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