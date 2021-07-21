В Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор: появились фото

В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.
В Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор. В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.
ДТП произошло утром в среду, 21 июля.
Об этом сообщает "Производственное управление коммунального хозяйства" Борисполя.
Судя по фото, Porsche Cayenne сильно поврежден.
Аварийная бригада КП "Производственное управление коммунального хозяйства" выехало для ликвидации последствий.
Напомним, в Киеве таксист хотел проскочить на "красный» и разбил пять автомобилей. Двух человек с травмами пришлось госпитализировать.