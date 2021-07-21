В Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор: появились фото

В Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор: появились фото

В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.

В Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор. В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.

ДТП произошло утром в среду, 21 июля.

Об этом сообщает "Производственное управление коммунального хозяйства" Борисполя.

Судя по фото, Porsche Cayenne сильно поврежден.

Аварийная бригада КП "Производственное управление коммунального хозяйства" выехало для ликвидации последствий.

Напомним, в Киеве таксист хотел проскочить на "красный» и разбил пять автомобилей. Двух человек с травмами пришлось госпитализировать.

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