Водителям дали советы, как спасти вариатор в автомобиле от перегрева

Больше всего страдает рабочая жидкость.

Автомобилистам дали несколько советов, как спасти вариатор в машине от перегрева во время жары.

Об этом говорится в CAR.

Статистика показывает, что при выборе транспортного средства большинство обращает внимание на тип коробки передач. В то же время, к автоматическим возникает много вопросов из-за их ограниченного ресурса и частых поломок. Особенно автолюбители боятся вариаторов. Действительно, такие системы во многих моделях склонны к перегреву, особенно в сильную жару или во время повышенных нагрузок.

Так, если эксплуатировать вариатор в автомобиле с постоянными повышенными нагрузками, можно быстро привести к сильному износу механизмов и последующему дорогостоящему ремонту. А так как запчасти в настоящее время не такие уж бюджетные, на ремонте вариатора можно сильно разориться. Практика показывает, что у всех современных вариаторов в момент перегрева больше всего страдает рабочая жидкость. Она моментально теряет свои свойства и не может защищать детали от износа. Все элементы коробки, которые выполнены не из металла, от нагрева быстро стареют.

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Поэтому, если планируете остановиться на светофоре на время, превышающее 2 минуты, лучше всего переводить селектор в режим Р. Таким способом автомобилист дает гидротрансформатору перемещаться без помех. Поэтому он меньше нагревается, в результате снижается риск перегрева и у рабочей жидкости.

Если в автомобиле установлена нештатная композитная или стальная защита силового агрегата, она будет нарушать теплообмен в подкапотном пространстве. В результате обдув силового агрегата ухудшается, так как поток набегающего воздуха сталкивается с препятствием в виде крышки. Это повышает температурную нагрузку не только на мотор, но и на коробку передач.

Не все автомобилисты знают, но ресурс трансмиссии напрямую зависит от чистоты такого элемента как радиатор. Поэтому следует регулярно прочищать его от грязи. Он располагается рядом с аркой колеса, а это место является наиболее грязным в автомобиле. Со временем пыль и прочие загрязнения с дороги могут сильно забить внутреннюю сторону радиатора, что и приведёт к перегреву вариатора во время сильных нагрузок.

Если не помогает даже очистка, можно приобрести дополнительное приспособление. Это точно не станет лишней тратой денег. За примером ходить далеко не надо. На автомобилях Mitsubishi Outlander, разных годов выпуска, производитель то устанавливал радиатор охлаждения вариатора, то нет. Однако, автомобилисты быстро поняли, что без такого дополнения трансмиссия может прослужить меньший срок. Поэтому появились примеры самостоятельной установки дополнительного радиатора.

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Вариатор – очень хрупкий механизм, который не переносит частых пробуксовок на светофорах или попыток забраться на высокий бордюр. Сюда же можно отнести длительное движение на высокой скорости. Все это приводит к перегреву рабочей жидкости, поэтому вариатор попросит ремонта намного быстрее. У автомобилистов, которые чаще всего применяют такую манеру вождения, вариатор служит без ремонта не более 200 тысяч км.

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