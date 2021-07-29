Volkswagen представил новый доступный кроссовер для рынка Европы

В общем, эта модель будет продаваться в 28 странах.

Компания Volkswagen показала новый купе-кроссовера для европейского рынка — Taigo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Уже "в базе" кроссовер с "динамическим и эмоциональным дизайном" будет идти со светодиодными фарами, а также получит полностью "цифровой кокпит" и россыпь электронных ассистентов.

Интерьер Taigo практически в точности скопирован с европейского Polo. Предусмотрены виртуальная панель приборов (фирменный Digital Cockpit), размер которой, в зависимости от комплектации варьируется от восьми до 10,25 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма, сенсорный блок управления климат-контролем, а также полуавтопилот IQ.Drive Travel Assist, который работает на скорости до 210 километров в час. Кроме того, для Taigo за доплату можно заказать матричные фары IQ.Light. Размер дисков — от 16 до 18 дюймов.

Volkswagen-Newsroom

Taigo базируется на платформе MQB-A0, а в гамму двигателей для европейского рынка войдут знакомые по другим моделям агрегата: 1.0 TSI (95 или 110 лошадиных сил) и 1.5 TSI (150 сил). На выбор предложат три коробки передач — пяти или шестиступенчатой "механикой" и "робот" на семь ступеней. Привод передний.

Ожидается, что стоимость новинки не превысит 20 тысяч евро.

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