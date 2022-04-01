Yandex.Taxi теперь запрещен на территории Эстонии

Теперь местные таксисты не смогут использовать приложение.

Сервис Yandex.Taxi попал под внутригосударственные санкции правительства Эстонии и теперь полностью запрещен на территории страны.

Введение дополнительных санкций нужно для защиты сохранности страны. Об этом изданию Postimees сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex", – сказала Каллас.

Одним из главных факторов такого запрета стало недавнее решение России, что Yandex должен передавать российским спецслужбам собранные им персональные данные пользователей.

Как только санкции на Yandex NV начнут работать, тогда будут наложены ограничения на предоставление услуг на территории Эстонии. Это означает, что Yandex NV не смогут подключать водителей к такси и не смогут оказывать посреднические услуги в Эстонии.

Интернет-провайдерам также придется ограничить доступ к связанным с службами такси сайтам и программам Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и прекратить предлагать обновление приложений.

Напомним, что Chanel и другие люксовые бренды по всему миру отказались продавать свою продукцию россиянам.

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