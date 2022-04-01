Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет – Лавров

Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет – Лавров

Он отметил, что договоренности, возложенные на бумагу во время переговоров в Стамбуле, "должны сначала сформироваться".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться", – заявил Лавров.

Кремлевский режим готовит ответ на предложения Украины по мирному договору, однако окончательного варианта пока нет.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, зачем Украина ведет переговоры о мире с цинично напавшей Россией, уже 36 дней варварски уничтожающей гражданские дома и инфраструктуру, а также убивает мирных людей.