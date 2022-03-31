Компромиссов не будет: Арестович объяснил, почему для Украины важно вести с РФ переговоры о мире

Компромиссов не будет: Арестович объяснил, почему для Украины важно вести с РФ переговоры о мире

Россияне стремятся разрушить все в Украине, чтобы государство стало никому не интересно.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Украина ведет переговоры о мире с РФ, которая цинично напала и уже 36 дней варварски уничтожает гражданские дома и инфраструктуру, а также убивает мирных людей.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, большая война и мирное соглашение – это всегда компромисс между сторонами. Пока же, как он заметил, оккупанты почти уничтожили военную промышленность Украины и разрушают гражданскую.

Арестович говорит, что россияне стараются сделать, чтобы Украина стала никому не интересна.

"Великая война, военная агрессия и мирное соглашение – это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны терпят потери. И если вы думаете, что мы не несем – очень ошибаетесь. Они почти уничтожили нашу военную промышленность во многом и во многом почему добивают гражданскую специально, разрушая ее и т.д.. Как я говорил в видео 2019 года, они сделают все, чтобы нас просадить так, чтобы мы стали никому не интересны, как разрушена территория. Вот они это и делают, и это будут делать. Но вчерашние переговоры, их результат промежуточный — это отсутствие каких-либо компромиссов с нашей стороны", — отметил он.

Читайте также: