Павел нуждается в помощи неравнодушных

Ребенку нужны усиленная реабилитация и операция

Павел родился преждевременно, и это повлияло на состояние ребенка, мальчику диагностировали ДЦП.

"С тех пор началась наша борьба за полноценную жизнь, повседневную работу, постоянные реабилитации, массажи, медикаментозное лечение, занятия с логопедами и многое другое. В психоэмоциональном развитии он полноценный ребенок, а вот физическое развитие желало бы лучшего", - рассказывает мама мальчика.

Родители не остановятся и пытаются дать ребенку нужную реабилитацию, чтобы Павел сделал свои первые самостоятельные шаги. Но как показало последнее исследование у Павла диагностирован вывих левого бедра и теперь нужно дорогостоящее оперативное вмешательство. Семья получила консультацию польского специалиста, готового взяться за случай ребенка.

"Ожидают нас 25.03.22 г. на операцию, клиника предоставила счет (6 тысяч евро), мы не в состоянии в такой короткий срок самостоятельно собрать такие средства. Мы должны преодолеть эти испытания, чтобы избавить Павлика от боли и сохранить возможность осуществить мечту - самостоятельно ходить. Мне как маме важно помочь сыну, но и не забывать о том, что это тяжелая операция, затем тяжелый период реабилитации. Польские специалисты предоставили консультацию, здесь учитывают послеоперационное восстановление, оперативное вмешательство выполняется более консервативным способом, после которого проще восстановиться ", – говорит мама мальчика и просит о поддержке.

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ПриватБанк 5168 7574 2553 8602

Олийник Алена

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