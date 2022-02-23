Павло потребує допомоги небайдужих

Дитині потрібні посилена реабілітація і операція.

Павло народився передчасно, і це вплинуло на стан дитини, хлопчику діагностували ДЦП.

"З того часу почалася наша боротьба за повноцінне життя, повсякденна праця, постійні реабілітації, масажі, медикаментозне лікування, заняття з логопедами та багато іншого. У психоемоційному розвитку він повноцінна дитина, а от фізичний розвиток бажав би кращого", - розповідає мама хлопчика.

Батьки не зупиняться і намагаються дати дитині потрібну реабілітацію, щоб Павло зробив свої перші самостійні кроки. Але як показало останнє дослідження, у Павла діагностовано вивих лівого стегна, і тепер потрібне дороговартісне оперативне втручання. Родина отримала консультацію польского фахівця, який готовий взятись за випадок дитини.

"Очікують нас 25.03.22 р. на операцію, клініка надала рахунок (6 тисяч євро), ми не в змозі в такий короткий термін самостійно зібрати такі кошти. Ми мусимо подолати ці випробування, щоб позбавити Павлика болю та зберегти можливість здійснити мрію - самостійно ходити. Мені як мамі важливо допомогти сину, але і не забувати про те, що це важка операція, потім важкий період реабілітації. Польські спеціалісти надали консультацію, тут враховують післяопераційне відновлення, оперативне втручання виконується в більш консервативний спосіб, після якого простіше відновитися", - каже мама хлопчика і просить про підтримку.

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Олійник Альона Василівна

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