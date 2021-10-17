Категория
Помощь
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Мама Дамира просит помочь ей собрать средства на оплату реабилитации сына

Мама Дамира просит помочь ей собрать средства на оплату реабилитации сына

Дата публикации
Мама Дамира просит помочь ей собрать средства на оплату реабилитации сына

Каждая реабилитация стоит более 20 000 гривен.

Мама Уразова Дамира воспитывает его сама, к тому же он имеет недостатки со здоровьем, которые нужно исправлять постоянными реабилитации, а это очень дорого.

«В июня 2016 года родился мой сын Дамир, у него ряд диагнозов: фиброз стекловидного тела, отслойка сетчатки, поражения слухового и зрительного нервов, поражения ЦНС и мозжечка, внутримозговое кровоизлияние, задержка развития... Услышав об этом все отец ребенка ушел и эти годы почти не помогает ", - рассказывает мама Дамира Наталья.

Женщине помогала ее мама, но недавно она умерла от онкологии. Теперь надежда у Натальи только на помощь неравнодушных людей.

«Благодаря Богу и регулярным занятиям мой сын сейчас уже может слышать, ходить за руку, пытается разговаривать! Но так же не может видеть. К сожалению, сейчас вернуть зрение невозможно. Чтобы он мог дальше развиваться, учиться ходить и разговаривать - необходимы постоянные занятия. Мы выбрали 2 реабилитационные центры, в которых достигается результат», - рассказывает Наталья и просит поддержать их с сыном финансово.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 4597 4098 Tereschenko Nataliya Петровне
Приватбанк 4149 6293 8527 4469 Терещенко Н.П.

Группа в Facebook - https://www.facebook.com/groups/207629580042089/

Следующая публикация