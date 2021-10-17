Мама Дамира просит помочь ей собрать средства на оплату реабилитации сына

Каждая реабилитация стоит более 20 000 гривен.

Мама Уразова Дамира воспитывает его сама, к тому же он имеет недостатки со здоровьем, которые нужно исправлять постоянными реабилитации, а это очень дорого.

«В июня 2016 года родился мой сын Дамир, у него ряд диагнозов: фиброз стекловидного тела, отслойка сетчатки, поражения слухового и зрительного нервов, поражения ЦНС и мозжечка, внутримозговое кровоизлияние, задержка развития... Услышав об этом все отец ребенка ушел и эти годы почти не помогает ", - рассказывает мама Дамира Наталья.

Женщине помогала ее мама, но недавно она умерла от онкологии. Теперь надежда у Натальи только на помощь неравнодушных людей.

«Благодаря Богу и регулярным занятиям мой сын сейчас уже может слышать, ходить за руку, пытается разговаривать! Но так же не может видеть. К сожалению, сейчас вернуть зрение невозможно. Чтобы он мог дальше развиваться, учиться ходить и разговаривать - необходимы постоянные занятия. Мы выбрали 2 реабилитационные центры, в которых достигается результат», - рассказывает Наталья и просит поддержать их с сыном финансово.

Реквизиты для помощи:



Монобанк 4441 1144 4597 4098 Tereschenko Nataliya Петровне

Приватбанк 4149 6293 8527 4469 Терещенко Н.П.

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