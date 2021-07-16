Помогите Максимке выздороветь

Ребенку требуется лечение

Максиму Удовиченко врачи диагностируют симптоматическую эпилепсию, частые тонико-клонические приступы, врожденную патологию ЦНС, гипоплазию мозолистого тела, церебральный тетрапарез, комплексное нарушение обмена веществ.

"С 20 января 2015 я борюсь за здоровье своего сына, лежали в различных больницах города Харькова, ребенок наблюдается в Харьковском медико-генетическом центре,где получили инвалидность по диагнозу комплексное нарушение обмена веществ. К сожалению на данном этапе развития, ребенок не может самостоятельно ходить, но у него есть желание двигаться дальше и приобретать новые навыки", - рассказывает мама мальчика.

Родители начали искать спасения для своего малыша в специализированных учреждениях, где помогают дитян с такими проблемами, как у Максимка, приобретать самостоятельное будущее.

"Мой сын нуждается в постоянной реабилитации и лечении, на что уходит много денег, но наш семейный бюджет исчерпал себя. Каждая реабилитация дает положительную динамику в развитии ребенка, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Сейчас мы очень хотим пройти курс реабилитации в Харькове, который рекомендуется проходить раз в три месяца, но сумма на данный курс для нас очень большая - 30 тыс. грн. Любая помощь для нас неоценима", - говрит мама мальчика.

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ПриватБанк

4149 4991 3868 2917

Удовиченко Анна Евгеньевна

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